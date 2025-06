Chodzi o przepisy dotyczące możliwości ubiegania się przez wykonawców zamówień publicznych o certyfikaty, które potwierdzą, że nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz że dany podmiot posiada odpowiednie zdolności i zasoby. Firmowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt w tej sprawie jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie (został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju).

We wtorek rząd przyjął do niego poprawki. Przewidują one m.in., że wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż kraje UE (także m.in. w państwach, które nie są stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu) – nie będą mogli ubiegać się o udzielenie certyfikacji.