Teresa Siudem: Kiedy wspólnik traci kontrolę nad spółką

Każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje prawo do kontroli spółki. Może on, lub upoważniona przez niego osoba, w dowolnym momencie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swoich potrzeb lub żądać wyjaśnień od zarządu. Choć zarząd ma prawo odmówić wspólnikowi udzielenia wyjaśnień oraz wglądu w księgi i dokumenty, musi przedstawić uzasadniony powód.

Czy powołanie w spółce z o.o. rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (lub obu tych organów łącznie) wyłącza prawo indywidualnej kontroli wspólnika? Odpowiedział na to pytanie Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie o sygnaturze VIII GC 16/17. Zdaniem SO, by tak się stało, umowa spółki musi wyraźnie wyłączać lub ograniczać prawo kontroli wspólnika, a uchwała w sprawie zmiany umowy spółki musi zapaść jednomyślnie.