W ślad za nimi idą natomiast liczne decyzje organów podatkowych – i to zarówno na gruncie polskiego jak i wspólnotowego prawa. Mimo jednak tego, że regulacje zostały wprowadzone prawie 20 lat temu, nadal budzą kontrowersje w wielu aspektach. Mówiąc o zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi mam na myśli również zarządzanie popularnymi na polskim rynku ASI, które są alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu polskiego prawa.

Czym jest zarządzenie funduszem inwestycyjnym?

Pierwsze pytanie jakie należy rozstrzygnąć wiąże się z samą definicją zarządzania funduszem inwestycyjnym/ASI. Kwestie zarządzania funduszami (a więc też ASI) uregulowane są dość szczegółowo w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (…) (Dyrektywa ZAFI) oraz w Dyrektywie 2009/65/WE (Dyrektywa UCITS). Definicje tam zawarte są kluczowe, bowiem w polskim prawie podatkowym nie została wprowadzona odrębna definicja „zarządzania funduszami inwestycyjnymi”. W efekcie, ustalając skutki podatkowe danej czynności musimy odwoływać się do definicji wspólnotowych, które są bardzo szerokie. Zgodnie z Załącznikiem II do Dyrektywy UCITS, czynności zarządzania funduszami obejmują szereg czynności administracyjnych i doradczych. W tym doradztwo prawne, obsługę rachunkową i księgową, wprowadzanie do obrotu, monitorowanie inwestycji i szereg innych czynności. Większość czynności istotnych dla obsługi ASI stanowi przejaw zarządzania ASI.

Na gruncie polskich przepisów i wydanych interpretacji warto przytoczyć ciekawsze przykłady czynności kwalifikowanych jako zarządzanie ASI. Są to chociażby: doradztwo prawne przy inwestycjach lub dezinwestycjach, obsługa prawna w zakresie bieżącego funkcjonowania ASI, sporządzanie wycen przedsiębiorstw i tworzenie modeli finansowych. Poza tymi przykładami do zarządzania ASI zalicza się cały szeroki katalog czynności zarządczych realizowanych w praktyce przez wszystkie zespoły zarządzające ASI. Co istotne w polskim porządku prawnym ASI zarządzane są przez ZASI – czyli spółki prawa handlowego, które realizują na ich rzecz wszystkie wskazane usługi, ale same czynności zwykle wykonywane są przez jednostki na zlecenie ZASI. Taka konstrukcja oznacza przy tym, że czynności wykonywane na rzecz ASI za pośrednictwem ZASI nadal kwalifikowane są jako „zarządzenia funduszem”.

Co z VAT-em?

Implementując zapisy dyrektyw unijnych, zgodnie w art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy o VAT wszystkie usługi kwalifikowane jako usługi zarządzania funduszami objęte są zwolnieniem z VAT. Co warte podkreślenia, zarządzanie należy w tym wypadku rozumieć zgodnie z prawem wspólnotowym. W efekcie zatem pod tym pojęciem kryją się najczęściej czynności klasyfikowane zgodnie z PKD w spektrum czynności doradczych.

Co istotne czynności te mogą być realizowane w ramach prowadzonej przez wykonawców działalności gospodarczej. W takim wypadku zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów skarbowych, czynności te zwolnione są z podatku VAT. Zwolnienie to dotyczy czynności zaliczających się do czynności zarządzania funduszami (zgodnie z przepisami unijnymi) o ile realizowane są na rzecz podmiotu spełniające ustawowe kryteria. Podmiotami tymi niewątpliwie są ASI. W przypadku zatem realizacji na rzecz ZASI (zarządzającej ASI) np. usług doradczych związanych z zarządzaniem ASI (w szerokim, unijnym rozumieniu) usługi te będą zwolnione z VAT.

Organy podatkowe przesądziły, że zwolnienie niezależne jest od zasad wypłaty wynagrodzenia. Czyli dotyczy zarówno ryczałtów jak i tzw. success fee. Dodatkowo można je zastosować również wobec osób fizycznych zasiadających w zarządzie ZASI – o ile wykonują one również usługi/czynności kwalifikowane jako „zarządzanie funduszami”.

Jak zostało potwierdzone przez organy podatkowe, czynności zarządzania funduszami są bowiem w istocie usługami. Mogą być one świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez członków zarządu ZASI.

Szeroki charakter zwolnienia był już wielokrotnie podkreślany w wydawanych interpretacjach. W praktyce oznacza to, że usługi świadczone na rzecz ASI (za pośrednictwem ASI) w przeważającej części są zwolnione z podatku VAT.

Podatek dochodowy – sytuacja jest tutaj niejasna

Kwestią, która w mojej opinii wymaga jednak uregulowania jest status usług polegających na zarządzaniu funduszami na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak wskazałam powyżej z wydanych na gruncie zwolnienia z VAT interpretacji jasno wynika, że osoby fizyczne świadczące usługi wchodzące w zakres „zarządzania funduszami” mogą świadczyć je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to również członków zarządu ZASI.

Pojawia się zatem wątpliwość, jak należy rozliczać na gruncie podatku dochodowego (PIT) ten szczególny rodzaj „zarządzania”. Jak wspomniałam wcześniej, czynności wchodzące w zakres zarządzania funduszami są w przeważającej większości czynnościami o charakterze czysto doradczym. Jeśli nie są one realizowane przez członków zarządu ZASI, ale przez podmioty zewnętrzne (np. doradców prawnych, podatkowych, księgowych lub inwestycyjnych) są przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej – i nie podlega to żadnym wątpliwościom.

Jednak, w przypadku gdy te same czynności w ramach prowadzonej działalności wykonywane są przez członka zarządu ZASI, organy skarbowe błędnie podnoszą istotne wątpliwości. Wskazują one bowiem na możliwe działanie zmierzające do unikania opodatkowania. Wnioskowanie to oparte jest na błędnym przekonaniu, że członek zarządu realizujący czynności „zarządzania funduszem” wykonuje w istocie działalność mieszczącą się w kategorii „zarządzania przedsiębiorstwem” w rozumieniu art. 13 ustawy o PIT. Zarządzanie w tym znaczeniu stanowi działalność wykonywaną osobiście – w związku z czym podlega swoistym zasadom opodatkowania. Organy skarbowe wysuwają ten wniosek na podstawie błędnych przesłanek. Zrównują bowiem zakres „zarządzania funduszem” – który został zdefiniowany w sposób specyficzny w prawie unijnym, z zarządzaniem przedsiębiorstwem co do zasady. Biorąc pod uwagę katalog czynności jakie wchodzą w zakres „zarządzania funduszem” należy uznać, że jest to wniosek nieprawidłowy. Czynności składające się na zarządzanie funduszem mogą bowiem składać się zarówno z czynności czysto zarządczych jak i z czynności o charakterze czysto doradczym. Te z kolei, jak wynika z wydanych interpretacji podatkowych mogą być świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Prezentowana zatem przez organy skarbowe wykładnia jest oparta na błędnych przesłankach i powinna zostać zmieniona. Na razie jednak kwestie zasad opodatkowania wynagrodzeń członków zarządów ZASI budzą szereg kontrowersji. Co istotne, wątpliwości te są ostatnio podnoszone też na gruncie wynagradzania członków zarządu innych podmiotów. Wzmaga to tylko niejasności i niepewność prawa w tym zakresie.

Podsumowując, o ile można uznać za przesądzone, że większość usług świadczonych na rzecz ZASI podlegać powinno zwolnieniu z VAT, to kwestia klasyfikacji ich na gruncie podatku dochodowego wywołuje wciąż kontrowersje. Należy mieć nadzieję, że w najbliższych latach uda się te wątpliwości rozwiać. W szczególności, że ich podstawą jest brak zrozumienia specyfiki przedmiotu jakim jest zarządzenie funduszami inwestycyjnymi.

BIO autora:

Katarzyna Orzeł

Radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Brightspot Legal Katarzyna Orzeł, Maciej Jojczyk sp.k.

Absolwentka prawa na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej inwestycji typu VC/PE, wspierając zarówno fundusze, jak i founderów, a także w transakcjach M&A (w tym przeprowadzanie procesów due dilligence, konstruowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych i przygotowanie dokumentacji transakcji). Specjalizuje się również w prawie telekomunikacyjnym i ochronie danych osobowych.