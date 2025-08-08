Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Można pozyskać pieniądze na zdobycie unijnej dotacji

Granty na Eurogranty to sposobność na zmniejszenie kosztów działań związanych z pozyskiwaniem partnerów do wspólnych działań i przygotowaniem wniosku aplikacyjnego dla Komisji Europejskiej. Jak zdobyć unijną dotację?

Publikacja: 08.08.2025 05:20

Można pozyskać pieniądze na zdobycie unijnej dotacji

Można pozyskać pieniądze na zdobycie unijnej dotacji

Foto: Adobe Stock

Michał Kołtuniak

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków do działania 2.12 „Granty na Eurogranty” programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”. Jest to taka część programu, która ma wspierać firmy – mikro, małe lub średnie – w staraniach o uzyskanie dotacji bezpośrednio na poziomie unijnym w ramach konkursów organizowanych przez Komisję Europejską. Chodzi o finansowe zachęcenie polskich przedsiębiorstw do tego, aby aktywnie włączyły się w realizację unijnych programów, finansowały swój rozwój, w tym poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów/technologii, nie z krajowej puli środków, tylko wprost z puli unijnej. To także szansa na nabieranie umiejętności pozyskiwania zagranicznych partnerów do współpracy i dalszego umiędzynarodawiania działalności, co też może przyczynić się do rozwoju i firmy, i polskiej gospodarki.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Ministerstwo objaśni, jak rozliczyć VAT w systemie kaucyjnym
Biznes
Teresa Siudem: Ministerstwo objaśni, jak rozliczyć VAT w systemie kaucyjnym
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
System kaucyjny – nowe wyzwania podatkowe dla firm
Biznes
System kaucyjny – nowe wyzwania podatkowe dla firm
Jak zaprojektować system compliance, który spełni wymogi prawa?
Biznes
Jak zaprojektować system compliance, który spełni wymogi prawa?
Zatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej
Biznes
Zatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Jak wystawić fakturę, gdy na paragonie nie ma NIP
Biznes
Jak wystawić fakturę, gdy na paragonie nie ma NIP
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama