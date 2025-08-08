Można pozyskać pieniądze na zdobycie unijnej dotacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków do działania 2.12 „Granty na Eurogranty” programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”. Jest to taka część programu, która ma wspierać firmy – mikro, małe lub średnie – w staraniach o uzyskanie dotacji bezpośrednio na poziomie unijnym w ramach konkursów organizowanych przez Komisję Europejską. Chodzi o finansowe zachęcenie polskich przedsiębiorstw do tego, aby aktywnie włączyły się w realizację unijnych programów, finansowały swój rozwój, w tym poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów/technologii, nie z krajowej puli środków, tylko wprost z puli unijnej. To także szansa na nabieranie umiejętności pozyskiwania zagranicznych partnerów do współpracy i dalszego umiędzynarodawiania działalności, co też może przyczynić się do rozwoju i firmy, i polskiej gospodarki.