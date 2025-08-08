Do rozliczenia kosztów potrzebne jest AC

Choć samochód jest wykorzystywany w działalności, to jego naprawa po wjechaniu do przydrożnego rowu nie może być rozliczona w kosztach. Taki jest skutek braku dobrowolnego ubezpieczenia, o czym przypomniał Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji z 22 lipca 2025 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.540.2025.1.AA).

Wystąpił o nią przedsiębiorca prowadzący działalność opodatkowaną liniowym PIT. Wykorzystuje w niej samochód ciężarowy (jest firmowym środkiem trwałym). Zatrudniony przez przedsiębiorcę kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i wjechał do przydrożnego rowu. Samochód jest mocno uszkodzony, m.in. zniszczona została kabina. Właściciel firmy chce go naprawić. Zaznacza, że samochód miał obowiązkowe OC, nie wykupił natomiast dobrowolnego ubezpieczenia AC.