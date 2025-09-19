Przewłaszczenie na zabezpieczenie – sposób na zabezpieczenie roszczeń

Pewności obrotu nie sprzyjają międzynarodowe konflikty, pandemia czy niekontrolowana inflacja. Przepisy prawa przewidują liczne możliwości zabezpieczenia interesów każdego, kto występuje w obrocie. Z jednej strony są to przepisy same przez się chroniące określone podmioty, z drugiej zaś są to instrumenty, jakich użycie w stosunkach cywilnoprawnych prawo umożliwia, jak choćby kary umowne. Wielokrotnie jednak i te wprost przewidziane przez prawo instrumenty nie są dla stron stosunków cywilnoprawnych wystarczające. Poszukują one nowych, skuteczniejszych możliwości zabezpieczeń. Drogę do tego stanowi kodeksowa swoboda umów, a więc swoboda nawiązywania i kształtowania stosunków prawnych przez ich strony.