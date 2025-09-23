Rzeczpospolita
Estoński CIT. Wynagrodzenie wspólnika to ukryty zysk

Fiskus twierdzi, że zapłata za świadczenia wykonywane przez komplementariusza i komandytariusza jest formą dystrybucji zysku. Chce, żeby spółka odprowadziła podatek.

Publikacja: 23.09.2025 05:00

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Firma, która jest na estońskim CIT, rozlicza się ze skarbówką dopiero wtedy, gdy wypłaca wspólnikom dywidendę. Musi jednak odprowadzić podatek szybciej, jeśli przekaże ją w ukrytej formie.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem (lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem).

