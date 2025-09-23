Estoński CIT. Wynagrodzenie wspólnika to ukryty zysk

Firma, która jest na estońskim CIT, rozlicza się ze skarbówką dopiero wtedy, gdy wypłaca wspólnikom dywidendę. Musi jednak odprowadzić podatek szybciej, jeśli przekaże ją w ukrytej formie.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem (lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem).