Kiedy menedżer odpowie za oszustwo podatkowe

Stwierdzenie nieprawidłowości podczas kontroli skarbowej nie oznacza jeszcze, że członkowie zarządu poniosą odpowiedzialność. Zależy to m.in. od wysokości uszczuplenia oraz okoliczności związanych z podpisywaniem i składaniem dokumentów podatkowych.

Publikacja: 04.11.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Natalia Grzelak

SPIS TREŚCI

  1. Po kontroli skarbowej nie zawsze są zarzuty
  2. Odpowiedzialność karna skarbowa nie jest automatyczna
  3. Jak członek zarządu może się bronić przed odpowiedzialnością

W spółce pojawiła się kontrola skarbowa, na skutek której fiskus dopatrzył się nieprawidłowości, zakwestionował złożone deklaracje i obliczył na nowo podatek – wyższy niż obliczony przez podatnika. To częsty i nieprzyjemny dla każdego podatnika scenariusz.

Czy to jednak oznacza, że członkowie zarządu, którzy prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją na zewnątrz, są automatycznie narażeni na odpowiedzialność karną skarbową? Odpowiedź brzmi: nie zawsze. Odpowiedzialność taka nie jest konsekwencją samego faktu pełnienia funkcji w zarządzie, lecz zależy od wielu czynników związanych z charakterem i skalą naruszeń podatkowych. Kluczową rolę odgrywa przede wszystkim wysokość podatku uszczuplonego w wyniku naruszeń, a także szczegółowe okoliczności związane ze składaniem dokumentów podatkowych, w tym decyzje, które legły u podstaw treści tych dokumentów.

