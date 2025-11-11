Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które autonomicznie dokonują zakupów w imieniu konsumentów, przestają być futurystyczną wizją – uruchomienie przez OpenAI funkcji Instant Checkout (pozwala kupować produkty bezpośrednio w oknie czatu) to krok, który może zmienić zasady gry w e-commerce. Na razie dotyczy to platformy Etsy w USA, a wkrótce Shopify. Trend jest zatem oczywisty. Jest jednak pewne „ale”.

Analizy Bain pokazują, że – choć 72 proc. konsumentów na rynku amerykańskim deklaruje korzystanie z narzędzi opartych na AI – jedynie co dziesiąty wykorzystuje je do zakupów (głównie przy produktach codziennego użytku). Boomu na razie więc wcale nie widać. Powód? Barierą jest zaufanie, a raczej jego brak.