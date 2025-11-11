Rzeczpospolita
Zakupy online z botem? Nadchodzi rewolucja w handlu, ale klienci mają obawy

Tzw. agentowa AI, która ma w naszym imieniu online szukać produktów i je kupować, to przyszłość handlu. Ale dziś wcale się do tej przyszłości nie palimy. Internauci boją się o bezpieczeństwo i prywatność danych.

Publikacja: 11.11.2025 20:35

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie obawy mają konsumenci wobec korzystania z autonomicznych narzędzi zakupowych opartych na sztucznej inteligencji?
  • Które czynniki motywują konsumentów do korzystania z AI w procesie zakupowym?
  • Jakie zmiany i trendy przewidują eksperci w zakresie integracji AI w e-commerce?
Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które autonomicznie dokonują zakupów w imieniu konsumentów, przestają być futurystyczną wizją – uruchomienie przez OpenAI funkcji Instant Checkout (pozwala kupować produkty bezpośrednio w oknie czatu) to krok, który może zmienić zasady gry w e-commerce. Na razie dotyczy to platformy Etsy w USA, a wkrótce Shopify. Trend jest zatem oczywisty. Jest jednak pewne „ale”.

Analizy Bain pokazują, że – choć 72 proc. konsumentów na rynku amerykańskim deklaruje korzystanie z narzędzi opartych na AI – jedynie co dziesiąty wykorzystuje je do zakupów (głównie przy produktach codziennego użytku). Boomu na razie więc wcale nie widać. Powód? Barierą jest zaufanie, a raczej jego brak.

