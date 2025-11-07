Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, o ile nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Może być to wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, dźwięk, a także cyfra.

Cyfry same w sobie jednak rzadko posiadają zdolność odróżniającą. Aby mogły zostać zarejestrowane jako znak towarowy, muszą stać się na tyle rozpoznawalne, żeby przeciętny konsument zaczął je łączyć z konkretnym przedsiębiorcą. Wymaga to konsekwentnego używania danego znaku, w odniesieniu do konkretnej marki.

Rejestracja znaku towarowego w urzędzie patentowym daje przedsiębiorcy ochronę dla tego znaku. Jednak zanim znak towarowy zostanie zarejestrowany, urząd analizuje kontekst jego użycia: m.in. sposób prezentacji, branżę, sposób komunikacji z odbiorcami. Jeśli numer czy ciąg cyfr przez lata jest konsekwentnie kojarzony z konkretnym przedsiębiorcą lub produktem, może zyskać tzw. wtórną zdolność odróżniającą i ma szansę na rejestrację.

Na co zwracać uwagę, budując „cyfrową” markę? Jakie rozstrzygnięcia wydają urzędy patentowe dla „cyfrowych” znaków?

Piszemy o tym w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszam do lektury.