Kiedy ciąg cyfr staje się znakiem towarowym
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, o ile nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Może być to wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, dźwięk, a także cyfra.
Cyfry same w sobie jednak rzadko posiadają zdolność odróżniającą. Aby mogły zostać zarejestrowane jako znak towarowy, muszą stać się na tyle rozpoznawalne, żeby przeciętny konsument zaczął je łączyć z konkretnym przedsiębiorcą. Wymaga to konsekwentnego używania danego znaku, w odniesieniu do konkretnej marki.
Rejestracja znaku towarowego w urzędzie patentowym daje przedsiębiorcy ochronę dla tego znaku. Jednak zanim znak towarowy zostanie zarejestrowany, urząd analizuje kontekst jego użycia: m.in. sposób prezentacji, branżę, sposób komunikacji z odbiorcami. Jeśli numer czy ciąg cyfr przez lata jest konsekwentnie kojarzony z konkretnym przedsiębiorcą lub produktem, może zyskać tzw. wtórną zdolność odróżniającą i ma szansę na rejestrację.
Na co zwracać uwagę, budując „cyfrową” markę? Jakie rozstrzygnięcia wydają urzędy patentowe dla „cyfrowych” znaków?
Piszemy o tym w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszam do lektury.
Liczby są uniwersalne, ale w prawie znaków towarowych ich ochrona już taka oczywista nie jest.
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line.
