Rejestracja znaku towarowego nie zawsze jest możliwa

Istnieją tzw. bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, które uniemożliwiają jego rejestrację. Gdy takie przesłanki wystąpią, Urząd Patentowy odmówi objęcia danego oznaczenia ochroną.

Publikacja: 04.11.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Magdalena Kuchnio

SPIS TREŚCI

  1. Bez prawa ochronnego na oznaczenie
  2. Znak towarowy z elementem geograficznym
  3. Znak towarowy składający się wyłącznie z elementów informacyjnych
  4. Slogany reklamowe zgłaszane jako znaki towarowe 
  5. Znak zgłoszony w złej wierze

Znaki towarowe to oznaczenia, które przedsiębiorcy stosują do identyfikacji swoich produktów lub usług, takie jak m.in. wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna czy nawet dźwięk. Każdy zarejestrowany znak towarowy przyznaje uprawnionemu w odniesieniu do konkretnych towarów i/lub usług wyłączne prawo korzystania z zarejestrowanego oznaczenia bez ograniczenia w czasie (oczywiście w ramach obowiązywania należycie opłaconego uprawnienia) i z wyłączeniem innych podmiotów. Dlatego wniosek o rejestrację znaku jest przez Urząd Patentowy oceniany z ostrożnością wymaganą nie tylko z uwagi na potrzebę uwzględnienia interesu samego wnioskodawcy, ale również z punktu widzenia ochrony interesów konkurencyjnych podmiotów (nawet potencjalnych), wprowadzających do obrotu podobne towary/usługi. Nie może bowiem dojść do swoistego zmonopolizowania użytych w znaku elementów (zwrotów). Brak cechy dystynktywności (rozumianej jako zdolność do „odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”) oznaczenia i odmowa rejestracji z tego tytułu mają zatem również zabezpieczać pewien interes ogólny każdego konsumenta. Znaki towarowe, którymi oznaczane są towary/usługi, umożliwiają bowiem rozpoznawanie tych towarów i wskazują na powiązanie tych towarów z ich producentem. Działanie strony, która stara się o rejestrację znaku towarowego, musi być widziane kompleksowo, tj. z perspektywy całości istotnych okoliczności sprawy, a więc samego oznaczenia oraz zakresu towarowo-usługowego. Może być również postrzegane jako próba zablokowania innych podmiotów dla dokładnie tego samego rodzaju oznaczenia co zgłoszone (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2025 r., II GSK 2604/21).

