Udzielenie pożyczki wspólnikowi przez spółkę komandytową bez PCC

Pożyczka udzielona przez spółkę komandytową swojemu wspólnikowi podlega VAT, a ściślej – korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Dlatego w tym przypadku zastosowanie znajdzie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Publikacja: 04.11.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Zamknięty katalog czynności opodatkowanych PCC
  2. Wyłączenie z opodatkowania PCC
  3. Udzielenie pożyczki a VAT
  4. Ze zwolnienia z VAT można zrezygnować
  5. Kiedy pożyczkobiorca nie zapłaci PCC

Zdarza się, że spółka komandytowa udzieli pożyczki swojemu wspólnikowi. Czy w takiej sytuacji umowa pożyczki podlega PCC, jeśli udzielanie pożyczek nie wchodzi w zakres działalności spółki przewidzianej w umowie spółki, a stanowi wyłącznie uzupełnienie działalności zasadniczej?

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie spółki komandytowej, która jest podatnikiem VAT i która do dnia zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki nie udzieliła wcześniej żadnej innej pożyczki. Udzielanie pożyczek nie stanowi bezpośredniej, stałej i koniecznej działalności spółki. Spółka nie ma w planach udzielania kolejnych pożyczek, jednak nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie ich udzielać. Spółka nie zrezygnowała przy tym ze zwolnienia od opodatkowania VAT usług finansowych.

