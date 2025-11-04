Udzielenie pożyczki wspólnikowi przez spółkę komandytową bez PCC

Zdarza się, że spółka komandytowa udzieli pożyczki swojemu wspólnikowi. Czy w takiej sytuacji umowa pożyczki podlega PCC, jeśli udzielanie pożyczek nie wchodzi w zakres działalności spółki przewidzianej w umowie spółki, a stanowi wyłącznie uzupełnienie działalności zasadniczej?

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie spółki komandytowej, która jest podatnikiem VAT i która do dnia zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki nie udzieliła wcześniej żadnej innej pożyczki. Udzielanie pożyczek nie stanowi bezpośredniej, stałej i koniecznej działalności spółki. Spółka nie ma w planach udzielania kolejnych pożyczek, jednak nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie ich udzielać. Spółka nie zrezygnowała przy tym ze zwolnienia od opodatkowania VAT usług finansowych.