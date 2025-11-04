Reklama
Julita Karaś-Gasparska: Kto kupi strategiczną nieruchomość

Ze względu na interes publiczny Skarb Państwa ma pierwszeństwo przy wykupie niektórych nieruchomości. Gdy cele publiczne nie mogą być realizowane w inny sposób, możliwe jest także wywłaszczenie gruntu.

Publikacja: 04.11.2025 06:00

Ze względu na interes publiczny Skarb Państwa ma pierwszeństwo przy wykupie niektórych nieruchomości

Ze względu na interes publiczny Skarb Państwa ma pierwszeństwo przy wykupie niektórych nieruchomości.

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Nabywanie działek, wywłaszczanie w interesie publicznym czy prawo pierwokupu to ostatnio dość gorące tematy. Wszystko za sprawą działki w Zabłotni, która została sprzedana pod koniec 2023 r. jednemu z potentatów branży spożywczej i przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości łącząca Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym. O tym, jakie będą dalsze losy tego gruntu, za jaką kwotę zostanie odzyskany na potrzeby CPK i czy w zawartej umowie sprzedaży zapisano prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak twierdzi właściciel firmy spożywczej, czy nie zawiera ona takich postanowień, jak twierdzi KOWR, dowiemy się pewnie niebawem. W dzisiejszym dodatku też piszemy o pozyskiwaniu nieruchomości przez Skarb Państwa, ale wtedy, gdy wchodzą one w skład masy upadłości i służą do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

