Julita Karaś-Gasparska: Kto kupi strategiczną nieruchomość

Nabywanie działek, wywłaszczanie w interesie publicznym czy prawo pierwokupu to ostatnio dość gorące tematy. Wszystko za sprawą działki w Zabłotni, która została sprzedana pod koniec 2023 r. jednemu z potentatów branży spożywczej i przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości łącząca Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym. O tym, jakie będą dalsze losy tego gruntu, za jaką kwotę zostanie odzyskany na potrzeby CPK i czy w zawartej umowie sprzedaży zapisano prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak twierdzi właściciel firmy spożywczej, czy nie zawiera ona takich postanowień, jak twierdzi KOWR, dowiemy się pewnie niebawem. W dzisiejszym dodatku też piszemy o pozyskiwaniu nieruchomości przez Skarb Państwa, ale wtedy, gdy wchodzą one w skład masy upadłości i służą do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.