Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Klastry – rozwój poprzez współpracę i konkurencję

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy 50 mln zł na rozwój oferty i potencjału krajowych klastrów kluczowych. To okazja, by przypomnieć o tych instytucjach. Mogą być drogą do ekspansji.

Publikacja: 06.02.2026 05:00

Klastry – rozwój poprzez współpracę i konkurencję

Klastry – rozwój poprzez współpracę i konkurencję

Foto: Adobe Stock

Michał Kołtuniak

Klastry, których uczestnikami mogą być prywatne firmy, instytucje badawcze i naukowe, ośrodki wsparcia innowacji, biznesu, transferu technologii itp., tworzą przestrzeń współpracy i konkurencji. Dają szansę wymiany wiedzy, informacji, sprzyjają przepływowi nowych metod zarządzania i organizacji, a także technologii. Mogą inspirować, zwiększać szanse międzynarodowej ekspansji poprzez wspólne działania i promowanie wspólnych marek (branży, sektora – jako całości, a nie konkretnej firmy). Obecnie obok licznych inicjatyw tego typu funkcjonują także tzw. klastry kluczowe – ze względu na reprezentowane branże/sektory uznane za istotne dla gospodarki. Ich listę można znaleźć na rządowej stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Nie wymienimy ich tutaj wszystkich, ale jako przykłady można podać:

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Zmiany w prawie budowlanym 2026
Biznes
Teresa Siudem: Mniej biurokracji w procesie budowlanym
Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła regulacje, które mają usprawnić proces inwestycyjny.
Biznes
Usprawnienia w Prawie budowlanym już obowiązują
Układ w upadłości – alternatywa dla likwidacji przedsiębiorstwa niewypłacalnego dłużnika
Biznes
Układ w upadłości – alternatywa dla likwidacji przedsiębiorstwa niewypłacalnego dłużnika
Kontrola przestrzegania przepisów o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Biznes
Kontrola przestrzegania przepisów o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Jak zwiększyć zdolność odróżniającą znaku słownego
Biznes
Jak zwiększyć zdolność odróżniającą znaku słownego
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie