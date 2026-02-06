Klastry – rozwój poprzez współpracę i konkurencję

Klastry, których uczestnikami mogą być prywatne firmy, instytucje badawcze i naukowe, ośrodki wsparcia innowacji, biznesu, transferu technologii itp., tworzą przestrzeń współpracy i konkurencji. Dają szansę wymiany wiedzy, informacji, sprzyjają przepływowi nowych metod zarządzania i organizacji, a także technologii. Mogą inspirować, zwiększać szanse międzynarodowej ekspansji poprzez wspólne działania i promowanie wspólnych marek (branży, sektora – jako całości, a nie konkretnej firmy). Obecnie obok licznych inicjatyw tego typu funkcjonują także tzw. klastry kluczowe – ze względu na reprezentowane branże/sektory uznane za istotne dla gospodarki. Ich listę można znaleźć na rządowej stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Nie wymienimy ich tutaj wszystkich, ale jako przykłady można podać: