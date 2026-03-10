Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wypowiedzenie w poniedziałek, L4 od wtorku, czyli co wolno pracownikowi i pracodawcy

Z chwilą wręczenia wypowiedzenia pracownik nie traci prawa do leczenia i ochrony zdrowia, ale nie zyskuje też dodatkowej tarczy prawnej, która pozwalałaby mu zakwestionować samo wypowiedzenie wyłącznie na tej podstawie.

Publikacja: 10.03.2026 04:50

Wypowiedzenie w poniedziałek, L4 od wtorku, czyli co wolno pracownikowi i pracodawcy

Wypowiedzenie w poniedziałek, L4 od wtorku, czyli co wolno pracownikowi i pracodawcy

Foto: Adobe Stock

Mateusz Ostrowski

SPIS TREŚCI

  1. Zwolnienie lekarskie po wypowiedzeniu: Co może zrobić pracodawca?
  2. Choroba po wypowiedzeniu umowy - prawo do zasiłku i wynagrodzenia
  3. Czy można wypowiedzieć umowę na L4?
  4. Nadużycie zwolnienia lekarskiego – konsekwencje prawne i finansowe
  5. Nienależnie pobrane L4 – jakie kary grożą za zwrot zasiłku do ZUS?
  6. Czy można wyjechać na wakacje na L4? Zasady kontroli zwolnień
  7. Czy można publikować zdjęcia w social mediach będąc na L4?
  8. L4 po wypowiedzeniu – jak radzić sobie z kosztami i chaosem w MŚP?
  9. Kontrola L4 pracownika. Co może zrobić pracodawca zgodnie z prawem?

W poniedziałek wypowiedzenie, we wtorek zwolnienie lekarskie, w środę cisza, w piątek frustracja pracodawcy. Ten scenariusz zna dziś niemal każdy właściciel małej lub średniej firmy. Wystarczy kilka dni, by relacja pracodawca–pracownik, budowana często przez lata, została sprowadzona do lakonicznego komunikatu, elektronicznego zwolnienia i długiej nieobecności. Pracownik otrzymuje wypowiedzenie, a już następnego dnia „ląduje” na L4, często aż do końca okresu wypowiedzenia. Telefon milknie, nie ma odpowiedzi na maile, a obowiązki, które jeszcze wczoraj należały do pracownika na zwolnieniu, spadają na barki pozostałych członków zespołu.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Zwolnienia grupowe. Dlaczego pracownicy uciekają na L4?
Biznes
Julita Karaś-Gasparska: Gra w chowanego z kodeksem pracy w tle
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i co dalej
Biznes
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i co dalej
Walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych – skład, zadania, uchwały
Biznes
Walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych – skład, zadania, uchwały
Spółdzielnie potrzebują pomocy w termomodernizacji
Biznes
Spółdzielnie potrzebują pomocy w termomodernizacji
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama