Spółka z o.o. – skutki prawne niezgłoszenia zmiany umowy do KRS

Umowa (statut) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podstawą jej funkcjonowania w obrocie prawnym. Definiuje ona strukturę organizacyjną, relacje pomiędzy wspólnikami i poszczególnymi organami, zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki oraz szereg innych zmiennych, leżących u podstaw jej działalności. Dynamicznie zmieniające się realia rynkowe, zmiany w prawodawstwie krajowym i unijnym, a także czynniki wewnętrzne, takie jak optymalizacja procesu zarządzania spółką, nierzadko wymagają zmian w jej funkcjonowaniu, których wyrazem jest odpowiednie dostosowanie postanowień umowy spółki. Podstawą zmian może być też potrzeba pozyskania nowego finansowania, zmiana przedmiotu działalności, oraz – z pozoru mniej istotne kwestie – takie, jak zamiar dopracowania redakcyjnego umowy. Czynniki te mają charakter katalogu otwartego.