Prawo umożliwia działania naprawcze zarówno dłużnikom niewypłacalnym, jak i tym, którym dopiero to grozi. Jednak dłużnicy niewypłacalni równolegle z zainicjowaniem restrukturyzacji powinni zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości.

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Przedsiębiorcy o restrukturyzacji powinni pomyśleć jak najwcześniej – już na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Wczesna reakcja dłużnika znacznie zwiększa szanse na uniknięcie bankructwa. Dlatego należy na bieżąco monitorować sytuację finansową firmy. Nawet drobne zaległości mogą z czasem przerodzić się w poważne problemy – nie wolno ich bagatelizować.

Czytaj więcej: Biznes Kiedy wdrożyć restrukturyzację? Badanie sytuacji ekonomicznej krok po kroku Nie trzeba czekać na upadłość, by ratować firmę. Prawo daje narzędzia już na etapie zagrożenia niewypłacalnością - kluczowe jest ich właściwe i odp... Pro

To przedsiębiorca powinien jako pierwszy dostrzec zagrożenia i podjąć działania naprawcze, zanim zrobią to wierzyciele. Wczesne rozpoczęcie restrukturyzacji zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy i szanse na zawarcie układu oraz kontynuację działalności.

Więcej na ten temat w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszamy do lektury.