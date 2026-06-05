Restrukturyzacja - sposób na ratowanie zadłużonej firmy
Prawo umożliwia działania naprawcze zarówno dłużnikom niewypłacalnym, jak i tym, którym dopiero to grozi. Jednak dłużnicy niewypłacalni równolegle z zainicjowaniem restrukturyzacji powinni zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości.
Przedsiębiorcy o restrukturyzacji powinni pomyśleć jak najwcześniej – już na etapie zagrożenia niewypłacalnością. Wczesna reakcja dłużnika znacznie zwiększa szanse na uniknięcie bankructwa. Dlatego należy na bieżąco monitorować sytuację finansową firmy. Nawet drobne zaległości mogą z czasem przerodzić się w poważne problemy – nie wolno ich bagatelizować.
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To przedsiębiorca powinien jako pierwszy dostrzec zagrożenia i podjąć działania naprawcze, zanim zrobią to wierzyciele. Wczesne rozpoczęcie restrukturyzacji zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy i szanse na zawarcie układu oraz kontynuację działalności.
Więcej na ten temat w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Zapraszamy do lektury.
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