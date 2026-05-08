Rozwód przedsiębiorcy – jak ustalić i podzielić rzeczywisty majątek

Rozwód i podział majątku to dwa odrębne postępowania, które tylko wyjątkowo są prowadzone łącznie – wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki. W praktyce, szczególnie w sprawach dotyczących przedsiębiorców, najpierw dochodzi do rozwiązania małżeństwa, a dopiero później rozpoczyna się spór o majątek. I to właśnie ten drugi etap okazuje się zazwyczaj bardziej złożony. W tego rodzaju sprawach problem nie sprowadza się do ustalenia, co formalnie należy do stron. Kluczowe jest ustalenie, co rzeczywiście wchodzi do majątku wspólnego i jaka jest realna wartość poszczególnych składników. Gdy jedna ze stron prowadzi działalność gospodarczą albo działa w strukturach spółek, pojawiają się dodatkowe kwestie: udziały, powiązania kapitałowe, przepływy finansowe, rozliczenia wewnętrzne, nakłady z majątku wspólnego na działalność jednego z małżonków czy zobowiązania wpływające na końcowy bilans. To właśnie wtedy ujawnia się podstawowy problem praktyczny, czyli rozbieżność między formalnym obrazem majątku a jego stanem rzeczywistym.