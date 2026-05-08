Na co zwrócić uwagę, tworząc statut fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna zyskuje wśród przedsiębiorców coraz większą popularność jako narzędzie do ochrony majątku przed rozdrobnieniem i jego dalszego pomnażania oraz jako sposób na zaplanowanie sukcesji i zabezpieczenie przyszłości swoich najbliższych. Mimo rosnącej świadomości jej znaczenia, wielu fundatorów nadal nie zdaje sobie sprawy, jak istotną rolę odgrywa dobrze zredagowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb fundatora i jego rodziny statut. A przecież ustawa o fundacji rodzinnej (dalej: Ustawa o FR) przewiduje daleko idącą autonomię fundatora w zakresie kształtowania postanowień statutu fundacji rodzinnej. Nieprzemyślane postanowienia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w przyszłości, w tym przykładowo do paraliżu decyzyjnego w organach fundacji lub niekontrolowanego (automatycznego) powstania obowiązku fundacji do realizacji świadczeń, których można uniknąć, tworząc przemyślany, „skrojony na miarę”, statut.