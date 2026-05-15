Negocjacje przy sprzedaży firmy – cena, ryzyko, odpowiedzialność

W przypadku transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce, z perspektywy sprzedającego dwoma kluczowymi celami są: uzyskanie jak najwyższej ceny sprzedaży oraz maksymalne ograniczenie zakresu odpowiedzialności po zamknięciu transakcji. Oczywiste jest, że kupujący kieruje się całkowicie odwrotną logiką, dlatego też proces transakcyjny, w tym jego negocjacje, często trwa kilka miesięcy, a czasami nawet kilkanaście. Z tego powodu już na starcie procesu transakcyjnego właściciel biznesu powinien wziąć ten parametr czasu pod uwagę i zweryfikować, czy z perspektywy sytuacji biznesowej sprzedawanej spółki może pozwolić sobie na długie negocjacje i rozmowy z wieloma potencjalnymi oferentami. Warto, aby zastanowił się, czy przeciąganie procesu leży w jego interesie i czy może nie lepiej po wstępnych rozmowach wybrać partnera, który daje największe szanse realizacji transakcji. Długotrwały proces transakcyjny może bowiem spowodować spadek wartości firmy.