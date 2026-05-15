Cyberbezpieczeństwo w nowym wydaniu – incydenty

Katalog obowiązków przewidzianych w nowych przepisach jest bardzo szeroki i wymaga kompleksowego podejścia do ich prawidłowego wdrożenia. Proces dostosowania podmiotu do tych wymogów znajduje się na styku specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa oraz technologii informacyjnych, co może wymagać zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Znacząca część obowiązków przewidzianych w ustawie ma charakter prewencyjny i służy ograniczeniu ryzyka wystąpienia skutecznego ataku. Obejmują one m.in. system bezpieczeństwa informacji (SZBI), dokumentację bezpieczeństwa oraz cykliczne audyty w przypadku podmiotów kluczowych. Elementy te zostały już omówione w artykule „Cyberbezpieczeństwo: obowiązki podmiotów kluczowych i ważnych”. Istnieją jednak również działania, które podmioty kluczowe i ważne są obowiązane podjąć w przypadku wystąpienia konkretnych okoliczności faktycznych, w szczególności incydentu. Są to tzw. działania post factum, a więc takie, które podejmujemy wtedy, gdy środki prewencyjne zawiodą.