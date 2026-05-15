Dlaczego logistyka i łańcuch dostaw decydują o sukcesie przedsiębiorstwa

W świadomości wielu przedsiębiorców logistyka nadal bywa sprowadzana do operacyjnego zaplecza – transportu, magazynu czy dostawy do klienta. To jednak poważne uproszczenie, które może kosztować realne pieniądze. W rzeczywistości logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw stanowią jeden z najważniejszych filarów budowania przewagi konkurencyjnej. Można powiedzieć, że to „niewidzialna architektura” biznesu – struktura, która decyduje o tym, czy firma rośnie, czy traci udział w rynku. Istnieje znane – przejęte z wojskowości – branżowe porzekadło: „logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”. To zdanie nie jest przejawem megalomanii logistyków, lecz trzeźwą oceną fundamentów, na których opiera się nasza gospodarka i bezpieczeństwo.