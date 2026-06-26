Nie płacisz na czas? UOKiK bierze zatory płatnicze pod lupę

Problem zatorów płatniczych, choć dość powszechny, nie jest wyłącznie sprawą pomiędzy kontrahentami. Dotyka on w szczególności mniejszych przedsiębiorców uzależnionych od terminowości płatności ze strony dużych klientów. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań mogą poważnie utrudnić bieżące funkcjonowanie firmy, zachwiać jej płynnością finansową, a nawet prowadzić do utraty zdolności do dalszego prowadzenia działalności. Historycznie problem ten nie jest nowy. W polskiej gospodarce szczególnie głośno wybrzmiał m.in. przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych przed UEFA Euro 2012, kiedy opóźnienia w płatnościach pomiędzy kontrahentami prowadziły do utraty płynności przez mniejszych podwykonawców, a nawet do ich upadłości. Pokazuje to, że zatory płatnicze mogą wywoływać efekt domina obejmujący całe łańcuchy współpracy w obrocie gospodarczym.