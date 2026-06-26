Rzeczpospolita
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Nie płacisz na czas? UOKiK bierze zatory płatnicze pod lupę

Przedsiębiorcy przeciągający terminy zapłaty lub nieregulujący należności muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami: finansowymi, regulacyjnymi i wizerunkowymi.

Publikacja: 26.06.2026 05:50

Nie płacisz na czas? UOKiK bierze zatory płatnicze pod lupę

Nie płacisz na czas? UOKiK bierze zatory płatnicze pod lupę

Foto: Adobe Stock

Paulina Grunt-Piekarska

SPIS TREŚCI

  1. Zatory płatnicze – kompetencje Prezesa UOKiK
  2. Zatory płatnicze to nie tylko brak zapłaty
  3. Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – sankcje
  4. Problem nie kończy się na karze od UOKiK
  5. Jak ograniczyć ryzyko zainteresowania ze strony UOKiK?

Problem zatorów płatniczych, choć dość powszechny, nie jest wyłącznie sprawą pomiędzy kontrahentami. Dotyka on w szczególności mniejszych przedsiębiorców uzależnionych od terminowości płatności ze strony dużych klientów. Opóźnienia w regulowaniu zobowiązań mogą poważnie utrudnić bieżące funkcjonowanie firmy, zachwiać jej płynnością finansową, a nawet prowadzić do utraty zdolności do dalszego prowadzenia działalności. Historycznie problem ten nie jest nowy. W polskiej gospodarce szczególnie głośno wybrzmiał m.in. przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych przed UEFA Euro 2012, kiedy opóźnienia w płatnościach pomiędzy kontrahentami prowadziły do utraty płynności przez mniejszych podwykonawców, a nawet do ich upadłości. Pokazuje to, że zatory płatnicze mogą wywoływać efekt domina obejmujący całe łańcuchy współpracy w obrocie gospodarczym.

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