NIS2: trzy terminy, których nie wolno przegapić

Do 3 października br. tysiące firm objętych nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), których nie wpisano do wykazu z urzędu, muszą samodzielnie złożyć wniosek o wpis do wykazu podmiotów kluczowych i ważnych. To dopiero pierwszy z trzech istotnych dla przedsiębiorców terminów: obowiązki z rozdziału 3 ustawy trzeba wdrożyć co do zasady do 3 kwietnia 2027 r., a większość kar pieniężnych będzie można nałożyć dopiero po 3 kwietnia 2028 r. Odroczenie kar nie oznacza jednak, że z przygotowaniami można czekać do 2028 r. – terminy obowiązków biegną niezależnie.