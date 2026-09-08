Rzeczpospolita
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NIS2: trzy terminy, których nie wolno przegapić

Przepisy o KSC nakładają na firmy obowiązek zarządzania ryzykiem, weryfikacji dostawców i zgłaszania incydentów. Do 3 października br. trzeba złożyć wniosek o wpis do wykazu podmiotów kluczowych i ważnych.

Publikacja: 08.09.2026 05:50

NIS2: trzy terminy, których nie wolno przegapić

NIS2: trzy terminy, których nie wolno przegapić

Foto: Adobe Stock

Sławomir Biliński

Do 3 października br. tysiące firm objętych nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), których nie wpisano do wykazu z urzędu, muszą samodzielnie złożyć wniosek o wpis do wykazu podmiotów kluczowych i ważnych. To dopiero pierwszy z trzech istotnych dla przedsiębiorców terminów: obowiązki z rozdziału 3 ustawy trzeba wdrożyć co do zasady do 3 kwietnia 2027 r., a większość kar pieniężnych będzie można nałożyć dopiero po 3 kwietnia 2028 r. Odroczenie kar nie oznacza jednak, że z przygotowaniami można czekać do 2028 r. – terminy obowiązków biegną niezależnie.

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