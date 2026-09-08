Przy dużej zwłoce spółdzielców można zastąpić w wykonaniu nakazanych robót

Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 23 czerwca 2026 r. (II SA/Wr 103/26, wyrok nieprawomocny). Kością niezgody w sprawie było postanowienie nadzoru budowlanego o zastosowaniu wykonania zastępczego określonego obowiązku. Miało to związek z nakazem z listopada 2022 r., którym spółdzielnia mieszkaniowa została zobowiązana do usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym jednego z budynków. Chodziło m.in. o wykonanie: skutecznej izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych, opaski odwadniającej, ocieplenia dwóch ścian oraz nowej kanalizacji sanitarnej. Na to wszystko powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) dał – w zależności od zakresu prac – odpowiednio trzy i sześć miesięcy.