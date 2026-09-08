Rzeczpospolita
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Przy dużej zwłoce spółdzielców można zastąpić w wykonaniu nakazanych robót

Spółdzielnia mieszkaniowa jako właściciel i zarządca budynku ma obowiązek dbania o jego należyty stan techniczny niezależnie od posiadanych środków czy procesu podejmowania decyzji.

Publikacja: 08.09.2026 05:15

Przy dużej zwłoce spółdzielców można zastąpić w wykonaniu nakazanych robót

Przy dużej zwłoce spółdzielców można zastąpić w wykonaniu nakazanych robót

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Przypomniał o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 23 czerwca 2026 r. (II SA/Wr 103/26, wyrok nieprawomocny). Kością niezgody w sprawie było postanowienie nadzoru budowlanego o zastosowaniu wykonania zastępczego określonego obowiązku. Miało to związek z nakazem z listopada 2022 r., którym spółdzielnia mieszkaniowa została zobowiązana do usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym jednego z budynków. Chodziło m.in. o wykonanie: skutecznej izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych, opaski odwadniającej, ocieplenia dwóch ścian oraz nowej kanalizacji sanitarnej. Na to wszystko powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) dał – w zależności od zakresu prac – odpowiednio trzy i sześć miesięcy.

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