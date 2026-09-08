Służebności nie dla członków spółdzielni mieszkaniowych

Obowiązujący art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych odsyła dziś odpowiednio do art. 22 ustawy o własności lokali, a więc każe uzyskiwać zgodę właścicieli na każdą czynność przekraczającą zwykły zarząd. Rząd przyznaje, że przy liczbie nieruchomości, właścicieli i tytułów prawnych występujących w spółdzielniach prowadzi to do „paraliżu decyzyjnego”.

Trudno jednak leczyć paraliż, wpisując do katalogu czynności wymagających zgody pozycję brzmiącą po prostu: „obciążenie nieruchomości”. W dostępnej wersji projektu UD311 planowany art. 27 ust. 2¹ pkt 6 nie zawiera wyjątku ani kryterium celu. Katalog ma być zamknięty, lecz pozostawiono w nim pojęcie tak szerokie, że obejmuje czynności o zupełnie różnym ciężarze gospodarczym. Tak samo potraktowana zostaje hipoteka zabezpieczająca dług jak np. służebność, która jest potrzebna, by doprowadzić do budynku ciepło albo wymienić kabel energetyczny.