Minister ma prawo zlecić lustrację spółdzielni

Poseł Roman Fritz (Konfederacja KP) zwrócił się do ministra finansów i gospodarki z interpelacją w sprawie spółdzielni mieszkaniowej „Chrobry” w Nakle nad Notecią. Wynika z niej, że w sierpniu Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy wstrzymało dostawy energii do części budynków zarządzanych przez spółdzielnię, co pozbawiło ich mieszkańców ciepłej wody. Zarząd spółdzielni wyjaśnił, że przyczyną decyzji KPEC był brak porozumienia co do zaległych płatności za ciepło. Po tym, jak zarząd zobowiązał się do końca października uregulować zaległości i nie zalegać z bieżącymi opłatami, ciepła woda popłynęła, ale w ocenie posła Fritza problem pozostał.