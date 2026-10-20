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Minister ma prawo zlecić lustrację spółdzielni

Spółdzielnia mieszkaniowa zalegała z zapłatą za ciepło. Wierzyciel wstrzymał dostawę energii. Spółdzielcy zostali bez ciepłej wody. Lustrator, na zlecenie ministra, sprawdzi, jak do tego doszło.

Publikacja: 20.10.2026 05:10

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Jakie są kompetencje ministra wobec spółdzielni mieszkaniowej

Jakie są kompetencje ministra wobec spółdzielni mieszkaniowej

Foto: PAP/Andrzej Jackowski

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Jolanta Szymczak-Przewoźna

Poseł Roman Fritz (Konfederacja KP) zwrócił się do ministra finansów i gospodarki z interpelacją w sprawie spółdzielni mieszkaniowej „Chrobry” w Nakle nad Notecią. Wynika z niej, że w sierpniu Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy wstrzymało dostawy energii do części budynków zarządzanych przez spółdzielnię, co pozbawiło ich mieszkańców ciepłej wody. Zarząd spółdzielni wyjaśnił, że przyczyną decyzji KPEC był brak porozumienia co do zaległych płatności za ciepło. Po tym, jak zarząd zobowiązał się do końca października uregulować zaległości i nie zalegać z bieżącymi opłatami, ciepła woda popłynęła, ale w ocenie posła Fritza problem pozostał.

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