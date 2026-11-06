Czy sposób dojazdu wskazany w decyzji WZ wiąże zarządcę drogi?

W praktyce inwestycyjnej stosunkowo często występuje sytuacja, w której nieruchomość gruntowa bezpośrednio graniczy z drogą gminną, jednak wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy (decyzja WZ) wskazuje, że obsługa komunikacyjna inwestycji ma odbywać się przez drogę wewnętrzną. Właściciel nieruchomości chciałby następnie urządzić dodatkowy albo alternatywny, bezpośredni zjazd z drogi gminnej. W takiej sytuacji pojawia się zasadnicze pytanie: czy wskazanie w decyzji WZ dojazdu drogą wewnętrzną rzeczywiście może stanowić wystarczającą podstawę do odmowy zezwolenia na bezpośredni zjazd z drogi gminnej?