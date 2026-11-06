Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Czy sposób dojazdu wskazany w decyzji WZ wiąże zarządcę drogi?

Fakt, że decyzja o warunkach zabudowy przewiduje dojazd drogą wewnętrzną, nie przesądza jeszcze o odmowie budowy zjazdu z drogi gminnej.

Publikacja: 06.11.2026 00:00

Czy sposób dojazdu wskazany w decyzji WZ wiąże zarządcę drogi?

Czy sposób dojazdu wskazany w decyzji WZ wiąże zarządcę drogi?

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Karolina Rybak, Jakub Depa

W praktyce inwestycyjnej stosunkowo często występuje sytuacja, w której nieruchomość gruntowa bezpośrednio graniczy z drogą gminną, jednak wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy (decyzja WZ) wskazuje, że obsługa komunikacyjna inwestycji ma odbywać się przez drogę wewnętrzną. Właściciel nieruchomości chciałby następnie urządzić dodatkowy albo alternatywny, bezpośredni zjazd z drogi gminnej. W takiej sytuacji pojawia się zasadnicze pytanie: czy wskazanie w decyzji WZ dojazdu drogą wewnętrzną rzeczywiście może stanowić wystarczającą podstawę do odmowy zezwolenia na bezpośredni zjazd z drogi gminnej?

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama