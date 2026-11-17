Projekt UD311 przewiduje uchylenie art. 12 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowiącego podstawę żądania przeniesienia własności lokalu. Dotychczasowe reguły mają nadal obowiązywać w przypadkach określonych w przepisach przejściowych. Od ich precyzji zależy więc, czy ochrona obejmie również rodzinę, w której po zmianie prawa umrze dotychczasowy uprawniony (projekt UD311 z 27 maja 2026 r., art. 1 pkt 11 i art. 11; stanowisko MFiPR z 16 września 2026 r. potwierdzające zamiar uchylenia art. 12 ustawy). Nowa umowa zawierana po śmierci rodzica może stać się źródłem sporu o uprawnienie, z którego mógł on wcześniej skorzystać.