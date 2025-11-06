Rejs statkiem wzdłuż klifowego wybrzeża, przejazd zabytkowym tramwajem, zwiedzanie z przewodnikiem. Takie atrakcje czekają uczestników zagranicznego wyjazdu. Ale ponieważ jego głównym celem jest szkolenie, wszystkie wydatki można zaliczyć do podatkowych kosztów. Fiskus potwierdził to w interpretacji.

Z pytaniem o rozliczenie kosztów wystąpił bank. Wysyła na zagraniczne szkolenie trzech pracowników – członka zarządu, głównego księgowego i dyrektora oddziału. Pokrywa wszystkie koszty – wynagrodzenie wykładowcy, przeloty samolotem i przejazdy do hotelu, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę pilota grupy, a także wycieczki i różne atrakcje (rejs statkiem, przejazd zabytkowym tramwajem, zwiedzanie). Cała impreza będzie trwała pięć dni. Pierwszy i ostatni jest na transfery i zakwaterowanie. W pozostałe odbywać będą się zajęcia – po sześć godzin dziennie. Po nich uczestnicy mogą korzystać z zaplanowanych atrakcji.