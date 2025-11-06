Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Szkolenie dla zarządu w podatkowych kosztach. Także z rejsem i zwiedzaniem

Jeśli głównym celem zagranicznego wyjazdu dla kadry kierowniczej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pracodawca może zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

Publikacja: 06.11.2025 10:36

Szkolenie dla zarządu w podatkowych kosztach. Także z rejsem i zwiedzaniem

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Rejs statkiem wzdłuż klifowego wybrzeża, przejazd zabytkowym tramwajem, zwiedzanie z przewodnikiem. Takie atrakcje czekają uczestników zagranicznego wyjazdu. Ale ponieważ jego głównym celem jest szkolenie, wszystkie wydatki można zaliczyć do podatkowych kosztów. Fiskus potwierdził to w interpretacji.

Z pytaniem o rozliczenie kosztów wystąpił bank. Wysyła na zagraniczne szkolenie trzech pracowników – członka zarządu, głównego księgowego i dyrektora oddziału. Pokrywa wszystkie koszty – wynagrodzenie wykładowcy, przeloty samolotem i przejazdy do hotelu, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę pilota grupy, a także wycieczki i różne atrakcje (rejs statkiem, przejazd zabytkowym tramwajem, zwiedzanie). Cała impreza będzie trwała pięć dni. Pierwszy i ostatni jest na transfery i zakwaterowanie. W pozostałe odbywać będą się zajęcia – po sześć godzin dziennie. Po nich uczestnicy mogą korzystać z zaplanowanych atrakcji.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy są kosztem podatkowym
CIT - Koszty uzyskania przychodu
Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy są kosztem podatkowym
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Fiskus uznał, że dodatkowe wynagrodzenie może przybrać formę wykupionej wycieczki.
CIT - Koszty uzyskania przychodu
Fiskus docenia inwestycje w kadrę kierowniczą. Wycieczka na Kanary w kosztach firmy
Oddział zagranicznej osoby prawnej ma prawo do rozliczenia w swoich kosztach odsetek od pożyczki od
CIT - Koszty uzyskania przychodu
NSA wydał ważny wyrok dla polskich oddziałów zagranicznych firm
Sukcesja podatkowa i przekształcenie JDG w spółkę kapitałową
CIT - Koszty uzyskania przychodu
Sukcesja podatkowa i przekształcenie JDG w spółkę kapitałową
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Szybsze rozliczenie ulgi na robotyzację – spór sądów i fiskusa
CIT - Koszty uzyskania przychodu
Szybsze rozliczenie ulgi na robotyzację – spór sądów i fiskusa
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama