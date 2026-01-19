W wielu firmach trwają prace nad podatkowym podsumowaniem 2025 r. Wielu dyrektorów finansowych ma dylemat: czy i z jakich ulg można skorzystać w rocznym rozliczeniu. W przypadku podatników CIT o roku podatkowym zbieżnym z kalendarzowym decyzję trzeba podjąć do końca marca, a podatników PIT – do końca kwietnia.

Jedna z takich ulg dotyczy badań i rozwoju. Pozwala ona pomniejszyć podstawę opodatkowania o tzw. koszty kwalifikowane. To koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, a także materiałów i surowców, usług badawczych czy amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w tych pracach. Można odliczyć do 100 proc. takich kosztów, a w przypadku prowadzenia centrum badawczo-rozwojowego – nawet do 150 proc. W ostatnich latach korzystało z niej około 3,5 tys. firm, a łączna kwota odliczeń sięgnęła w 2024 r. niemal 11 mld zł.