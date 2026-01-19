Rzeczpospolita
Ulga B+R nie tylko dla laboratoriów

Ulgę na badania i rozwój można rozliczyć nawet wstecznie. Ale praktycy przestrzegają: trzeba starannie udokumentować twórczą pracę służącą badaniom i rozwojowi.

Publikacja: 19.01.2026 18:43

Ulga B+R nie tylko dla laboratoriów

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są podstawowe zasady korzystania z ulgi na badania i rozwój?
  • Jakie czynniki wpływają na decyzję o skorzystaniu z ulgi B+R w firmie?
  • Jakie koszty kwalifikowane można odliczyć korzystając z ulgi B+R?
  • W jaki sposób można dokumentować twórczą pracę w kontekście ulgi B+R?
  • Czy firmy z różnych branż mogą korzystać z ulgi na badania i rozwój?
  • Czy ulga B+R jest opłacalna zarówno dla małych, jak i dużych firm?
W wielu firmach trwają prace nad podatkowym podsumowaniem 2025 r. Wielu dyrektorów finansowych ma dylemat: czy i z jakich ulg można skorzystać w rocznym rozliczeniu. W przypadku podatników CIT o roku podatkowym zbieżnym z kalendarzowym decyzję trzeba podjąć do końca marca, a podatników PIT – do końca kwietnia.

Jedna z takich ulg dotyczy badań i rozwoju. Pozwala ona pomniejszyć podstawę opodatkowania o tzw. koszty kwalifikowane. To koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, a także materiałów i surowców, usług badawczych czy amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w tych pracach. Można odliczyć do 100 proc. takich kosztów, a w przypadku prowadzenia centrum badawczo-rozwojowego – nawet do 150 proc. W ostatnich latach korzystało z niej około 3,5 tys. firm, a łączna kwota odliczeń sięgnęła w 2024 r. niemal 11 mld zł.

