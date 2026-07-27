Rzeczpospolita
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Grodzica budowlana może być rozliczana w CIT jak osobny element. Wyrok NSA

Grodzice o wartości początkowej do 10 tys. zł można podatkowo potraktować na trzy sposoby, podobnie jak w przypadku rusztowań. I dopuszczalne są w tym przypadku zarówno jednorazowa amortyzacja, jak i bezpośrednie rozliczenie w koszty.

Publikacja: 27.07.2026 17:13

Grodzice są wykorzystywane w budownictwie do konstruowania szczelnych ścianek pozwalających na prowa

Grodzice są wykorzystywane w budownictwie do konstruowania szczelnych ścianek pozwalających na prowadzenie prac w wykopie

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką o podatkową kwalifikację powszechnie używanych elementów konstrukcyjnych, czyli tzw. grodzic. Spór zaczął się od wniosku o interpretację podatkową. Spółka wyjaśniła, że zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem specjalistycznych robót geotechnicznych w ramach geoinżynierii oraz inżynierii bezwykopowej.  W ramach swojej działalności nabywa grodzice stalowe. Jest to rodzaj kształtownika o znacznej długości i różnym kształcie przekroju poprzecznego, wykorzystywanego w budownictwie do szczelnych ścianek pozwalających na prowadzenie prac w wykopie. Firma tłumaczyła, że z grodzic wykonuje tymczasowe konstrukcje, które są odzyskiwane po zakończeniu budowy. To obniża znacznie koszty robót i pozwala na wielokrotne ich wykorzystywanie. Ścianki składają się wówczas z tymczasowo połączonych grodzic, co jest uzależnione od projektu i warunków występujących na konkretnej budowie. Każda z grodzic może być wykorzystywana wielokrotnie w różnych zestawach i konfiguracjach. Spółka podkreślała jednak, że choć w założeniu grodzice mają być odzyskiwane, to zdarzają się sytuacje, gdy  są tracone w całości lub części. Z wniosku wynikało, że wartość jednostkowej grodzicy nie przekracza 10 tys. zł. Podatniczka chciała się przede wszystkim upewnić, jak powinna ich zakup rozliczać podatkowo. Sama uważała, że w przypadku jednostkowej grodzicy, której wartość nie przekracza 10 tys. zł, będzie uprawniona do rozliczenia wydatku na jej nabycie bezpośrednio w kosztach, bez dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wpisywania do ewidencji środków trwałych.

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