Jak europejskie firmy przygotowują się na nowe standardy zrównoważonego rozwoju

Świadoma tych trudności Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) podjęła intensywne działania, oferując wiele materiałów pomocniczych, mających ułatwić firmom poruszanie się w złożonym systemie standardów ESRS. Szczególnie warte uwagi są wyniki jednego z ostatnich badań, które obrazują aktualny poziom gotowości europejskich firm do spełnienia tych wymagań (State of play as of Q2 2024 | Implementation of European Sustainability Reporting Standards (ESRS): Initial Practices from Selected Companies).