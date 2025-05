Raportowanie dobrowolne vs obligatoryjne

Odmienne cele i interesariusze

Celem standardów ESRS jest takie przedstawienie informacji i danych aby pozwoliło ono osiągnąć opisane w dyrektywie CSRD cele europejskich regulacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Adresatem tych sprawozdań są ich „użytkownicy”, czyli relatywnie szerokie grono odbiorców. Z kolei celem standardu VSME jest przedstawienie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju tylko podmiotom, mającym bezpośrednią relację z danym podmiotem: kontrahentom biznesowym (np. dostawcom i odbiorcom) oraz instytucjom finansowym. Standard VSME daje firmom swobodę w decyzji, czy te informacje mają być upublicznione. W skrócie, ESRS dąży do zabezpieczenia interesów szerokiej grupy interesariuszy (na zasadzie podobnej do regulacji zobowiązujących do przeprowadzenia audytu w przypadku sprawozdawczości finansowej), natomiast VSME skupia się na dobrowolnym raportowaniu danych i informacji potrzebnych tylko określonym kontrahentom.