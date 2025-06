Można rozpocząć odliczanie do październikowego startu

Na zbudowanie jego ram i podstaw funkcjonowania nie dano zbyt wiele czasu, biorąc pod uwagę, że ostateczną wersję przepisów ustalono dopiero na rok przed startem, a sam proces legislacyjny zakończył się przed samym sylwestrem 2024 roku, pozostawiając do startu zaledwie dziewięć miesięcy. Tymczasem średni czas na wdrożenie systemu kaucyjnego w innych państwach wyniósł około trzech–czterech lat. Nas gonią jednak terminy – z unijnych dyrektyw odpadowych wynikają konkretne cele selektywnej zbiórki m.in. właśnie w odniesieniu do butelek PET (dla przypomnienia, system obejmie butelki PET do 3 l, puszki metalowe do 1 l oraz szkło wielorazowego użytku do 1,5 l), a luka w tym zakresie kosztowała nasz kraj już nawet 2 mld zł rocznie. Panuje przy tym powszechnie przekonanie, że bez systemu kaucyjnego nie powstrzymamy wypływu tej gotówki.