Jak odróżnić zielone inicjatywy od marketingowych sloganów?

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że 56 proc. konsumentów w UE zetknęło się z wprowadzającymi w błąd oświadczeniami ekologicznymi, a aż 80 proc. stron internetowych i reklam zawiera tzw. green claims – często bez pokrycia.

Publikacja: 28.08.2025 10:19

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Czyżewska, Julia Frelichowska

Zjawisko greenwashingu stało się powszechne, szczególnie w kontekście realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i wdrażania strategii ESG.

Pseudoekologiczny marketing

