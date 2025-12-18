Serce zrównoważonego rozwoju

To jednak wyłącznie warstwa transakcyjna. Prawdziwa znajomość zaczyna się tam, gdzie pojawiają się pytania o pochodzenie surowców, ślad środowiskowy produktów, warunki pracy u wykonawców, jakie są ryzyka regulacyjne i geopolityczne oraz odporność na zakłócenia dostaw. Czy firmy naprawdę znają swoje łańcuchy dostaw, czy znają jedynie ich cenniki i harmonogramy? Czy wiedzą, czym są zrównoważone łańcuchy dostaw i jak to może się przełożyć na wynik biznesowy? Zarządy coraz częściej widzą, że zrównoważone łańcuchy dostaw to sposób zarządzania zakupami, logistyką i współpracą z dostawcami w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym tak, aby równocześnie maksymalizować zysk i minimalizować negatywny wpływ. Mówiąc wprost: zużywać mniej zasobów, tracić mniej wartości po drodze i opierać decyzje na wiarygodnych danych. Dopiero wtedy łańcuch dostaw staje się sercem zrównoważonej strategii firmy, a nie tylko jej zapleczem operacyjnym.