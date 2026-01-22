Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Zrównoważona przyszłość zaczyna się na uczelni

Przegłosowanie dyrektywy Omnibus, powrót Donalda Trumpa do władzy i wycofywanie się z polityk klimatycznych czy też coraz bardziej sceptyczne podejście rządzących w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Publikacja: 22.01.2026 11:47

Zrównoważona przyszłość zaczyna się na uczelni

Foto: AdobeStock

Marta Leszka

To wszystko sprawia, że w przestrzeni publicznej coraz częściej wybrzmiewa hasło: ESG umiera. Tymczasem ostatnie raporty wydane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, LinkedIn, WEF w kontekście badań nad umiejętnościami przyszłości, zawodów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG jasno wskazują na rosnącą lukę kompetencyjną w obszarze zielonych umiejętności. Dlatego potrzebujemy programów studiów, które nie tylko nadążą za zmianami, ale też przygotują studentów do świata, w którym kompetencje związane ze zrównoważonym rozwojem staną się kluczowym kapitałem – i przede wszystkim świadomym wyborem kariery, otwierającym drzwi do najbardziej perspektywicznych branż.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
ESG po korekcie kursu
ESG w praktyce
ESG po korekcie kursu
Co jest kluczem do transformacji różnorodności?
ESG w praktyce
Co jest kluczem do transformacji różnorodności?
ESG po roku przełomów: między deregulacją a nową falą innowacji
ESG w praktyce
ESG po roku przełomów: między deregulacją a nową falą innowacji
Uproszczone ESRS to większa odpowiedzialność
ESG w praktyce
Uproszczone ESRS to większa odpowiedzialność
Wartość troski o klienta w świecie pełnym zawirowań
ESG w praktyce
Wartość troski o klienta w świecie pełnym zawirowań
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie