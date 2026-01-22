Zrównoważona przyszłość zaczyna się na uczelni

To wszystko sprawia, że w przestrzeni publicznej coraz częściej wybrzmiewa hasło: ESG umiera. Tymczasem ostatnie raporty wydane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, LinkedIn, WEF w kontekście badań nad umiejętnościami przyszłości, zawodów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG jasno wskazują na rosnącą lukę kompetencyjną w obszarze zielonych umiejętności. Dlatego potrzebujemy programów studiów, które nie tylko nadążą za zmianami, ale też przygotują studentów do świata, w którym kompetencje związane ze zrównoważonym rozwojem staną się kluczowym kapitałem – i przede wszystkim świadomym wyborem kariery, otwierającym drzwi do najbardziej perspektywicznych branż.