Co jest kluczem do transformacji różnorodności?

W polskiej debacie gospodarczej zrównoważony rozwój i ESG wciąż bywają utożsamiane z kosztownymi regulacjami środowiskowymi (E) w dużych przedsiębiorstwach.

Publikacja: 22.01.2026 11:43

Co jest kluczem do transformacji różnorodności?

Foto: Adobe Stock

Agata Zioło

Takie podejście paraliżuje sektor mikro i MŚP. Według raportów aż 90 proc. przedsiębiorców dostrzega istotne trudności w implementacji rozwiązań ESG, wskazując takie bariery, jak koszty i brak kompetencji (Instytut Keralla Research na zlecenie VanityStyle).

Dla mikrofirm nie ma w ogóle obowiązkowych standardów raportowania ESG (nie podlegają pod dyrektywę CSRD), ale stają pod coraz większą presją rynkową. Dlatego klucz do transformacji MŚP i mikrofirm może leżeć w strategicznym wykorzystaniu filarów S (społeczeństwo) i G (ład korporacyjny). Wyzwania w implementacji można przekuć w innowację społeczną skoncentrowaną na różnorodności i włączeniu (DEI – diversity, equity, inclusion), a ta z kolei jest naturalną domeną firm prowadzonych przez kobiety. Polskie MŚP prowadzone przez kobiety mogą być benchmarkiem w transformacji mikroprzedsiębiorstw.

