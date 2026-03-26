BHP w dobie zmian klimatu

Stworzenie odpowiednich warunków do pracy to zadanie pracodawców. Już teraz, jak wskazuje raport OSH Pulse Occupational Safety and Health in the Era of Climate and Digital Change Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy, 31 proc. badanych wskazuje, że ekstremalne upały czy nagłe zjawiska pogodowe mogą wpływać na ich bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Praktycznie w każdej branży odczuwalne są lub mogą być skutki zmieniających się warunków otoczenia, jednak szczególną uwagę należy zwrócić na takie obszary, jak rolnictwo, leśnictwo, energetyka, branża budowlana czy wytwórcza. Odpowiedzią na rosnące zagrożenia klimatyczne jest konieczność dostosowania miejsc pracy w taki sposób, aby możliwe było wykonywanie obowiązków bez narażenia m.in. na długotrwałą ekspozycję na wysoką temperaturę. Stąd potrzeba wprowadzenia bardziej elastycznych godzin pracy, rotacji stanowisk, regularnych przerw czy zaopatrzenia w środki i urządzenia chłodzące lub ograniczające zanieczyszczenia. Strategiczne podejście do zmieniających się warunków pracy i zaplanowanie działań z wyprzedzeniem ułatwiają zabezpieczenie środków na BHP oraz zmniejszają ryzyko odejść osób, które w ekstremalnych warunkach i przy braku wsparcia ze strony pracodawcy mogłyby nie mieć odpowiedniej motywacji do pracy. Zakres prac podejmowanych na zewnątrz i w pomieszczeniach przy rosnących temperaturach może wymagać modyfikacji czy innego planowania.