Na początku lutego informowaliśmy na rp.pl, że KSeF na stacjach paliw się nie przyjął i przedsiębiorcy kupujący paliwo na stacjach dostają zwykłe papierowe faktury, które nie trafiają do KSeF. To zgodne z przepisami, bo ustawa o VAT pozwala bowiem na stosowanie tradycyjnych faktur z kas fiskalnych nawet do końca roku. Fiskus kilkakrotnie uspokajał także, że papierowe faktury nadal można rozliczać w kosztach prowadzonej działalności, jeśli wydatek jest z nią związany.

Także Orlen postanowił, że po 1 lutego faktury będą wystawiane z kas fiskalnych, bez wysyłania ich do KSeF (za wyjątkiem sprzedaży flotowej). Zapowiedział też, że „taki stan rzeczy pozostanie utrzymany przynajmniej do 1 kwietnia br.”

Faktura za paliwo „na firmę” tylko w KSeF

Teraz państwowy koncern paliwowy zmienia zasady. „Od 1 kwietnia przedsiębiorcy posiadający polski NIP przy dokonywaniu zakupów na stacji Orlen otrzymają potwierdzenie transakcji. Odbiór faktury wystawionej w systemie kasowym stacji paliw możliwy będzie jedynie w Krajowym Systemie E-Faktur (KSeF) na podstawie QR kodu znajdującego się na potwierdzeniu. Nie będzie możliwości wydruku faktury bezpośrednio na miejscu” - napisał Orlen w odpowiedzi na pytania Business Insider Polska.

Oznacza to, że faktura za paliwo zostanie wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur i tam będzie można ją odebrać.

Koncern wyjaśnił, że zmianie nie ulegną dotychczasowe zasady wystawiania faktur dla klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) i podmiotów zagranicznych. Dla nich będą drukowane faktury papierowe z QR kodem, umożliwiającym dodatkowo pobranie wizualizacji faktury z KSeF z nadanym numerem identyfikacyjnym.