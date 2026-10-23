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Można odliczać VAT od auta elektrycznego, choć mamy też w firmie spalinowe

Przedsiębiorca ma prawo odliczać podatek naliczony z faktur na eksploatację dwóch samochodów, jeśli oba są wykorzystywane w działalności. Gdy zdarzają mu się też przejazdy prywatne, odpis wynosi 50 proc.

Publikacja: 23.10.2026 04:30

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W biznesie czasem są potrzebne dwa samochody. Spalinowy służy do dalszych tras, elektryczny jest lep

W biznesie czasem są potrzebne dwa samochody. Spalinowy służy do dalszych tras, elektryczny jest lepszy w mieście. Czy można odliczać VAT od auta elektrycznego, choć mamy też w firmie spalinowe?

Foto: Adobe Stock

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Przemyslaw Wojtasik

W biznesie są potrzebne dwa samochody, spalinowy służy do dalszych tras, elektryczny jest lepszy w mieście, jeden zastępuje drugi w razie awarii. Tak argumentował przedsiębiorca, który chciał rozliczać w jednoosobowej firmie dwa pojazdy. Fiskus nie miał nic przeciwko.

O interpretację wystąpił prawnik, który wykonuje zawód adwokata, jest też doradcą podatkowym. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Współpracuje na stałe z dużą kancelarią prawną, ma również własnych klientów, m.in. z branży hotelowej. Ich obsługa wymaga częstych wyjazdów, także do miejsc, do których nie dociera komunikacja.

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