Polski rynek pracy od wielu lat korzysta z zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednym z rodzajów takich umów jest tzw. model B2B (ang. business to business). Do tej pory w praktyce podważanie tego modelu nie było zbyt częste. Wkrótce może się to jednak zmienić. Główny Inspektor Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiadają bowiem rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Najprawdopodobniej PIP uzyska prawo przekształcania umów cywilnoprawnych w stosunek pracy w drodze decyzji administracyjnej. Czy jest to początek końca stosowania modelu samozatrudnienia w Polsce?