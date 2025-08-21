Rzeczpospolita
Jak udzielać i na jakich zasadach odpracowywać prywatne wyjścia?

Wizyta u lekarza czy udział w wywiadówce w szkole nie musi łączyć się z wypisywaniem wniosku o urlop. Pracodawca powinien jednak ustalić, jak i kiedy pracownik odpracuje takie zwolnienie.

Publikacja: 21.08.2025 05:40

Foto: Adobe Stock

Marcin Wujczyk, Bartosz Maciejewski

SPIS TREŚCI

  1. Jak zawnioskować o wyjście prywatne?
  2. Jak uregulować tryb składania wniosków o zwolnienie?
  3. Decyzja o udzieleniu zwolnienia i jego długości
  4. Wpływ na rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia
  5. Kto zdecyduje o terminie odpracowania?
  6. Konieczność zapewnienia minimalnego odpoczynku
  7. Limity czasowe – do kiedy można odpracować wyjście
  8. Odpracowanie wyjścia prywatnego w dni wolne
  9. Podsumowanie

Odpracowanie czasu prywatnego to częsta metoda na to, by umożliwić pracownikowi załatwienie spraw osobistych w godzinach pracy. Choć powinno należeć do wyjątku, rozwiązanie to spotyka się z pozytywnym przyjęciem zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Przepisy dotyczące wyjść prywatnych wprowadzono w 2013 r., jednak nadal budzą wiele wątpliwości. Ustawa nie reguluje m.in. trybu uzgadniania terminu odpracowania wyjścia prywatnego i u wielu pracodawców pojawia się pytanie, czy mogą oni samodzielnie wyznaczyć pracownikowi moment odpracowania. Kodeks pracy nie wskazuje także żadnego limitu, do kiedy byłoby dopuszczalne takie odpracowanie. Poniżej odpowiadamy na najbardziej drażliwe pytania.

Zwolnienia na załatwienie spraw prywatnych nie można odpracować dowolnie.
