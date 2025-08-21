Jak udzielać i na jakich zasadach odpracowywać prywatne wyjścia?

Odpracowanie czasu prywatnego to częsta metoda na to, by umożliwić pracownikowi załatwienie spraw osobistych w godzinach pracy. Choć powinno należeć do wyjątku, rozwiązanie to spotyka się z pozytywnym przyjęciem zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Przepisy dotyczące wyjść prywatnych wprowadzono w 2013 r., jednak nadal budzą wiele wątpliwości. Ustawa nie reguluje m.in. trybu uzgadniania terminu odpracowania wyjścia prywatnego i u wielu pracodawców pojawia się pytanie, czy mogą oni samodzielnie wyznaczyć pracownikowi moment odpracowania. Kodeks pracy nie wskazuje także żadnego limitu, do kiedy byłoby dopuszczalne takie odpracowanie. Poniżej odpowiadamy na najbardziej drażliwe pytania.