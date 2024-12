Czy wspólnik spółki cywilnej odpowiada tylko za swoje składki?

Wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki. Wynika to wprost z art. 115 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 2383 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2024 r., poz. 497 ze zm.). Przepis ten stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości z tytułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem. Z kolei za zobowiązania powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki, oraz za zaległości, których termin płatności upływał po rozwiązaniu spółki, odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.