Zadaniowy system pracy. Ze względu na święta firma musi zmniejszyć część obowiązków

- Nasi pracownicy mają zadaniowy czas pracy i pracują zdalnie. Co miesiąc mają tyle samo obowiązków do wykonania. Nie ingerujemy w to, kiedy je wykonują. Tylko na czas urlopu zmniejszamy liczbę obowiązków. Mamy jednak wątpliwości. Czy ze względu na 1 i 11 listopada pracownikowi, który pracuje zdalnie, a swoje obowiązki wykonuje w zadaniowym czasie pracy, należy odjąć obowiązków do wykonania? – pyta czytelnik.

Tak. Pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy ma taki sam wymiar czasu pracy, jak pracownicy objęci podstawowym systemem czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Dlatego pracodawca planujący zadania do wykonania dla pracownika objętego zadaniowym systemem czasu pracy, powinien uwzględnić taki sam wymiar czasu pracy, jaki obowiązywałby pracownika objętego podstawowym systemem czasu pracy.