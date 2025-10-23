Rzeczpospolita
Zadaniowy system pracy. Ze względu na święta firma musi zmniejszyć część obowiązków

Samo nazwanie systemu czasu pracy zadaniowym nie zwalnia z obowiązku stosowania przepisów o godzinach nadliczbowych. Ze względu na święta 1 i 11 listopada pracodawca powinien zmniejszyć wymiar przydzielonych w listopadzie zadań tak, by ich realizacja była możliwa w 144 godziny.

Publikacja: 23.10.2025 05:30

Anna Sadowska

- Nasi pracownicy mają zadaniowy czas pracy i pracują zdalnie. Co miesiąc mają tyle samo obowiązków do wykonania. Nie ingerujemy w to, kiedy je wykonują. Tylko na czas urlopu zmniejszamy liczbę obowiązków. Mamy jednak wątpliwości. Czy ze względu na 1 i 11 listopada pracownikowi, który pracuje zdalnie, a swoje obowiązki wykonuje w zadaniowym czasie pracy, należy odjąć obowiązków do wykonania? – pyta czytelnik.

Tak. Pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy ma taki sam wymiar czasu pracy, jak pracownicy objęci podstawowym systemem czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Dlatego pracodawca planujący zadania do wykonania dla pracownika objętego zadaniowym systemem czasu pracy, powinien uwzględnić taki sam wymiar czasu pracy, jaki obowiązywałby pracownika objętego podstawowym systemem czasu pracy.

Listopad to jeden z najkrótszych miesięcy roboczych w roku.
