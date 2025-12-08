Pracownicy ponad dwóch piątych firm będą mogli przypomnieć sobie głównego bohatera „Opowieści Wigilijnej” Dickensa, Ebenezera Scrooge’a, który nie znosił i nie obchodził świąt Bożego Narodzenia. W tym roku aż 44 proc. z tysiąca pracodawców objętych badaniem agencji zatrudnienia Randstad zadeklarowało że nie planuje żadnych gwiazdkowych benefitów.

Wprawdzie w badaniu, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza, nadal widać przewagę firm kultywujących świąteczne zwyczaje (46 proc.), lecz ta przewaga jest już bardzo niewielka. Co więcej, znaczna część pracodawców podtrzymujących tradycję ograniczy się do symbolicznych gestów, czego wyrazem są niewielkie kwoty przeznaczane na gwiazdkowe benefity. Ponad połowa przeznaczy na nie poniżej 300 zł na pracownika.