Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Worek firmowego Św. Mikołaja będzie w tym roku lżejszy

Rekordowo duża grupa pracodawców nie planuje w tegoroczne święta żadnych okolicznościowych benefitów. Pozostali podtrzymują gwiazdkową tradycję, ale często z oszczędnym budżetem.

Publikacja: 08.12.2025 04:20

Worek firmowego Św. Mikołaja będzie w tym roku lżejszy

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany zaszły w podejściu pracodawców do gwiazdkowych benefitów w tym roku?
  • Jakie motywy kierują firmami ograniczającymi świąteczne wydatki?
  • Jaki jest wpływ obecnej sytuacji ekonomicznej na praktyki świąteczne w firmach?
  • Jakie różnice występują między małymi a dużymi firmami w kontekście świątecznych benefitów?
  • W jaki sposób niektóre firmy wykorzystują świąteczne benefity do budowania wizerunku?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Pracownicy ponad dwóch piątych firm będą mogli przypomnieć sobie głównego bohatera „Opowieści Wigilijnej” Dickensa, Ebenezera Scrooge’a, który nie znosił i nie obchodził świąt Bożego Narodzenia. W tym roku aż 44 proc. z tysiąca pracodawców objętych badaniem agencji zatrudnienia Randstad zadeklarowało że nie planuje żadnych gwiazdkowych benefitów.

Wprawdzie w badaniu, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza, nadal widać przewagę firm kultywujących świąteczne zwyczaje (46 proc.), lecz ta przewaga jest już bardzo niewielka. Co więcej, znaczna część pracodawców podtrzymujących tradycję ograniczy się do symbolicznych gestów, czego wyrazem są niewielkie kwoty przeznaczane na gwiazdkowe benefity. Ponad połowa przeznaczy na nie poniżej 300 zł na pracownika.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Będą pieniądze na uczelnianie technologie
Raporty ekonomiczne
Będą pieniądze na uczelnianie technologie
Polskie bombki podbijają świat, tymczasem Polacy wolą chińskie
Raporty ekonomiczne
Polskie bombki podbijają świat, tymczasem Polacy wolą chińskie
Goliat pomoże Dawidowi. Nawet 600 mln zł trafi do start-upów
Raporty ekonomiczne
Goliat pomoże Dawidowi. Nawet 600 mln zł trafi do start-upów
Bruksela proponuje: firmowe auta już tylko na prąd
Raporty ekonomiczne
Bruksela proponuje: firmowe auta już tylko na prąd
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Bardzo cenna ziemia pod handel
Raporty ekonomiczne
Bardzo cenna ziemia pod handel
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie