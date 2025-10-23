Jak ukarać za naruszenie dyscypliny pracy?

Przepisy kodeksu pracy regulujące odpowiedzialność porządkową pracowników mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Nie jest zatem możliwe umowne ich ograniczenie, rozszerzenie ani wyłączenie. Dotyczy to zarówno rodzaju kar wymierzanych pracownikom, jak i zakresu ich stosowania. Zatem pracodawca nie może, np. w regulaminie pracy, wprowadzić innych kar lub zmienić zasady ich stosowania na niekorzyść pracowników.

Przewidziane w kodeksie pracy kary porządkowe to: upomnienie, nagana oraz kara pieniężna. Przy czym zgodnie z art. 108 § 1 i 2 k.p., kary upomnienia i nagany mogą być nałożone na pracownika tylko za następujące naruszenia: