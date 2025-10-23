Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Co wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy powinien dbać o dobro zakładu pracy i przestrzegać zakazu konkurencji, a pracodawca w tym czasie musi wypłacać mu wynagrodzenie.

Publikacja: 23.10.2025 05:00

Co wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Co wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Foto: Adobe Stock

Edyta Jagiełło

Wypowiedzenie umowy o pracę przez jedną ze stron, niezależnie od przyczyny, wprowadza pewien stan niepewności. Pracodawca ma już zwykle ograniczone zaufanie do pracownika, który niebawem opuści firmę. Potrzebuje też dokonać zmian organizacyjnych w celu uzupełnienia wakatu.

Z perspektywy kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnianie pracownika. Oznacza to, że pracownik ma prawo do faktycznego wykonywania pracy, a pracodawca musi mu ją zapewnić. Jednak prawo pracy wyróżnia odstępstwa od tej reguły. Taka sytuacja może pojawić się między innymi w przypadku wystąpienia przestoju. Wówczas pracownik, choć gotowy świadczyć pracę, doznaje przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Listopad to jeden z najkrótszych miesięcy roboczych w roku.
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Zadaniowy czas pracy – wolność czy pułapka
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Jak uchwała SN o ochronie przedemerytalnej zmieni politykę zatrudnienia?
Kadry i Płace
Jak uchwała SN o ochronie przedemerytalnej zmieni politykę zatrudnienia?
Jak ukarać za naruszenie dyscypliny pracy?
Kadry i Płace
Jak ukarać za naruszenie dyscypliny pracy?
Ze względu na święta należy ograniczyć pracownikom część obowiązków
Kadry i Płace
Zadaniowy system pracy. Ze względu na święta firma musi zmniejszyć część obowiązków
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Wpłaty do PPK naliczone przed śmiercią uczestnika trzeba przekazać do instytucji finansowej
Kadry i Płace
Wpłaty do PPK naliczone przed śmiercią uczestnika trzeba przekazać do instytucji finansowej
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama