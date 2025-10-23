Co wiąże się ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez jedną ze stron, niezależnie od przyczyny, wprowadza pewien stan niepewności. Pracodawca ma już zwykle ograniczone zaufanie do pracownika, który niebawem opuści firmę. Potrzebuje też dokonać zmian organizacyjnych w celu uzupełnienia wakatu.

Z perspektywy kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnianie pracownika. Oznacza to, że pracownik ma prawo do faktycznego wykonywania pracy, a pracodawca musi mu ją zapewnić. Jednak prawo pracy wyróżnia odstępstwa od tej reguły. Taka sytuacja może pojawić się między innymi w przypadku wystąpienia przestoju. Wówczas pracownik, choć gotowy świadczyć pracę, doznaje przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.