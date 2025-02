Nie jest jasne, kiedy umowa rozwiąże się, jeśli wysyłamy wypowiedzenie poleconym

Aby prawidłowo określić dzień, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu, niezbędne jest ustalenie daty, w jakiej pracownikowi zostało doręczone oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu bądź wypowiedzeniu umowy. Wręczając je osobiście, nie mamy wątpliwości co do tego, w jaki sposób określić dzień, od którego rozpocznie się bieg okresu wypowiedzenia, a tym samym – z jaką datą umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu lub – w przypadku złożenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy np. na mocy art. 52 k.p. – z jakim dniem zakończy się stosunek pracy łączący go z pracownikiem.